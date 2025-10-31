Quando ricerca e sport vanno strette a braccetto

Punta Campanella, il mitico promontorio che separa il Golfo di Napoli da quello di Salerno, dà il nome all’Area Marina Protetta più antica della Campania: trentacinque chilometri di costa tra la penisola sorrentina e la costiera amalfitana, con millecinquecento ettari di mare di fronte a Capri, tra Sorrento, Massa Lubrense e Positano , in uno degli scenari più suggestivi del mondo. La leggenda vuole che, in queste acque, Ulisse avesse incontrato le Sirene sulla via del ritorno a Itaca. Per vivere l’esperienza del loro canto mortale, si fece legare all’albero della nave, chiedendo ai suoi compagni di turarsi le orecchie con la cera. Punta Campanella è un luogo dove natura e mito si fondono: falesie a picco sul mare, colline coperte di macchia mediterranea, acque color smeraldo. E grotte sommerse, isolotti e secche che ospitano una straordinaria biodiversità, tanto che l’area protetta è una delle 11 ASPIM italiane (Aree Specialmente Protette di Interesse Mediterraneo).

Anche la foca monaca del Mediterraneo, tornata dopo quasi un secolo, nuota in questi mari con balenottere, capodogli e delfini. Punta Campanella è da anni un fiore all’occhiello della conservazione ambientale in Italia con attività di ricerca scientifica, monitoraggio, campagne di educazione ambientale. L’ente, istituito nel 1997 dal Ministero dell’Ambiente, è gestito da un Consorzio di 6 comuni della zona: Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Positano, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense. Punta Campanella è una meraviglia, sopra e sotto il mare, da potersi godere in canoa o in maschera, e grazie alle attività turistiche e sportive green promosse dal Parco come le visite guidate organizzate in estate a bordo della Scorfanella, la motobarca in dotazione all’ente. I campi ormeggio ecosostenibile, più di 40 boe che usano un sistema a impatto minimo dove le imbarcazioni possono ormeggiare senza usare l’ancora e causare danni alla posidonia, rappresentano un altro tassello importante per favorire un turismo nautico rispettoso dell’ambiente.

Si susseguono quotidianamente attività a contatto con la natura come le immersioni subacquee, con diving autorizzati, le escursioni in kayak, i corsi di apnea, e regate come la storica 3 Golfi Sailing week, giunta alla 70esima edizione, che attraversa le zone più belle. Grande spazio è anche legato alla ricerca subacquea. Come quella legata ai Bioblitz, sub armati solo di fotocamere e taccuini impermeabili che monitorano i ricchi fondali e censiscono la biodiversità. E quando attività di ricerca sono associate allo sport - come nel caso della City Nature Challenge, una gara che si svolge in tutto il mondo alla ricerca di specie animali e vegetali, a terra e a mare - emerge la vera natura di Punta Campanella. «Le attività all’aperto, ludiche, lo sport, non mancano di certo in quest’area marina protetta che offre la possibilità di godere appieno di una natura ancora incontaminata e rigogliosa, da proteggere e salvaguardare per le future generazioni», dice il presidente dell’area protetta Lucio Cacace.