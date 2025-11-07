Lo sport sulle orme dei dinosauri

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia è un mosaico di rocce, steppe e boschi che racconta millenni di storia naturale e umana. Qui convivono masserie, pascoli e foreste di querce come roverelle e lecci, tra fioriture di tulipani selvatici, orchidee e stipe che mutano volto a ogni stagione. Le cavità carsiche e le gravine custodiscono un ecosistema unico, dove volano falchi e b alestrucci. Sulle sue pietre, a Pontrelli, riposano oltre 30.000 impronte di dinosauri di almeno cinque specie, testimoni di un passato remoto che rende l’Alta Murgia un vero museo geologico a cielo aperto. «L’unicità del Parco Nazionale dell’Alta Murgia - dice Nicola Fedele Loizzo, commissario straordinario del parco - risiede nel suo paesaggio carsico di eccezionale valore, con estese pseudo steppe mediterranee (habitat prioritario a livello europeo) e formazioni geologiche millenarie legate al continente “quasi” perduto Adria, che lo hanno reso un Geoparco Mondiale Unesco».

Nel cuore aspro e luminoso della Puglia, il parco è anche uno dei luoghi più apprezzati dagli amanti delle discipline all’aria aperta. «Il territorio del Parco, ricco di antichi tratturi, sentieri e cammini ben si presta ad attività di trekking, mountain bike ed escursionismo a cavallo, lungo i tracciati esistenti». «Al fine di permettere una fruizione compatibile con la tutela della fauna presente, alcune attività, come il parapendio e l’arrampicata o le manifestazioni sportive organizzate, sono sottoposte al preventivo assenso dell’Ente al fine di garantire la compatibilità dei periodi e del numero di partecipanti».

Tra gli eventi sportivi di spicco c’è il Murgeopark Trail Experience, in programma il prossimo 23 novembre, che è molto più di una corsa: è un rito collettivo lungo 30 chilometri che attraversa i sentieri rocciosi del geoparco, da Castel del Monte al leggendario Castello del Garagnone, sfiorando l’orizzonte dove si intravede Monteserico. Qui il trail diventa pellegrinaggio, esperienza quasi mistica, tra il profumo del timo e il volo dei falchi. E lo storico Trail delle 5 Querce, che si svolge lungo un percorso che attraversa i boschi della “Difesa Grande” e le gravine di Gravina in Puglia, tra grotte carsiche, pascoli rocciosi e silenzi millenari. Eventi che attirano appassionati da tutta la penisola, pronti ad ammirare l’unicità di questo incre dibile Parco Nazionale.