L’energia rinnovabile arriva alle Atp Finals

Iniziano domenica a Torino le Nitto Atp Finals, che si stanno affermando sempre di più come un modello di sostenibilità ambientale e sociale. L’evento di tennis ha infatti messo in campo già dalle precedenti edizioni una serie di iniziative concrete che lo posizionano all’avanguardia nel panorama dei grandi appuntamenti internazionali. Il cuore di questo impegno è il progetto “Nitto Atp Finals Torino Green Project”, sviluppato in stretta collaborazione con la città e l’Atp, che mira a un impatto complessivo positivo che trascende l’ambito sportivo. Sul fronte ambientale, l’impiego di energia rinnovabile certificata garantisce che l’evento sia alimentato da fonti pulite. La mobilità è un altro pilastro fondamentale: per incentivare un trasporto ecologico, i possessori di biglietto usufruiscono di un accesso gratuito ai tram pubblici di Torino, riducendo così il traffico veicolare. Inoltre, gli spostamenti di giocatori e staff avvengono tramite una flotta di veicoli elettrici e ibridi. L’innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave nella gestione dei rifiuti: l’evento utilizza cassonetti “intelligenti” alimentati a energia solare che non solo comprimono i rifiuti, ma comunicano automaticamente quando è necessario lo svuotamento, ottimizzando il servizio e l’efficienza. Un’attenzione particolare è riservata anche alla filiera alimentare: viene promosso l’uso di cibo locale per ridurre le emissioni legate al trasporto, e le eccedenze alimentari vengono donate contrastando così lo spreco.