Parma, intervista a Perrone: "La mia notte più bella è stata con il Tardini pieno in Serie D"

Da quasi trent’anni in società ma sempre mantenendo la capacità di stupire e stupirsi. Questo è Stefano Perrone , arrivato al Parma all’inizio della stagione 1997-1998 da parmigiano di nascita e mai andato via. Nel mezzo tante vittorie, due volte la Coppa Italia , una Coppa Uefa e una Supercoppa italiana , il passaggio a Chief Operating Officer del club, ma anche alcuni periodi più bui. «Quando siamo andati in Serie D è stato uno dei momenti più significativi. Ricordo che una sera stavamo decidendo come gestire il numero di posti dello stadio – che fino a qualche mese prima ospitava squadre come la Juventus e l’Inter – per il calcio dilettantistico. Pensavamo a circa duemila posti. Bene, in una notte vendemmo seimila biglietti. E dal giorno dopo decidemmo di tenerlo aperto come se fossimo in Serie A. Il primo giorno fu un’emozione fantastica, pensavamo che non sarebbe venuto nessuno e invece il Tardini era pieno. La città intera si strinse intorno a una maglia».

Già, il Tardini. Oggi il focus del vostro nuovo progetto, Play Green.

«Una premessa è d’obbligo: un’azienda che fa calcio è considerata una media-grande impresa, noi in alcuni momenti superiamo i duecentocinquanta addetti e abbiamo un fatturato da grande impresa. L’anomalia è che chi fa calcio crea un prodotto immateriale: fare uno spettacolo, creare emozioni sono prodotti molto difficili da misurare. E che appartengono non soltanto a noi ma anche alla città e agli stakeholders. Non abbiamo una fabbrica o negozi ma abbiamo uno stadio, dove facciamo vedere la parte finale del nostro spettacolo. E applicare buone pratiche ambientali a una realtà aziendale del genere è più complesso che altrove».

A maggio avete ottenuto la certificazione ambientale Iso 14001.

«Sì, in Italia l’abbiamo soltanto noi e la Juventus. E in Europa possono vantarla otto club, tra cui Manchester City e Liverpool».

Di cosa si tratta?

«È un modello organizzativo di buone pratiche che devono essere codificate e attuabili in tutta l’azienda. Faccio un esempio. Qualche anno fa abbiamo introdotto le fontanelle di acqua potabile dentro al nostro centro sportivo. Di per sé si tratta di una banalità, non le abbiamo inventate noi ma noi le abbiamo applicate e abbiamo ottenuto così la riduzione di circa settantamila bottiglie di plastica all’anno. Poi nei nostri uffici non ci sono più cestini: abbiamo creato delle piccole isole di raccolta differenziata nei corridoi. Un elemento di abitudine e crescita di coscienza collettiva. Si tratta di un piccolo passo, non certo dell’arrivo».

E qual è, questo arrivo?

«Quando ci hanno proposto la Iso 14001 pensavo fosse una scalata impossibile dell’Everest. Invece vedendo i piccoli sassolini che abbiamo seminato sulla via, ci siamo resi conto di aver percorso il primo gradino per arrivare alla cima. La Iso è il campo base, la prima tappa di un percorso. Non abbiamo fretta di arrivarci. Prima vogliamo stabilizzare il campo base, le pratiche che stiamo attuando, poi vedremo. Un passo alla volta».

Qual è il passo successivo?

«Per arrivare alla cima abbiamo pensato al progetto Play Green. Queste buone pratiche, recepite da tutti in azienda, adesso vogliamo portarle fuori. Il primo punto è ovviamente lo stadio. Anche qui abbiamo istituito la raccolta differenziata, che ho definito spinta, per cercare di fare quella che viene comunemente chiamata “copia sociale”, ovvero fare in modo che queste buone pratiche diventassero un’abitudine anche per coloro che non sono nostri dipendenti. Anche utilizzando i calciatori come testimonial».

Quando avete iniziato?

«È dalla partita contro il Como, a fine ottobre, che abbiamo introdotto la differenziata anche al Tardini con trentacinque raccoglitori fra umido, plastica, carta e soprattutto un’isola ecologica dentro lo stadio con compattatori che ci serviranno a gestire il processo a livello logistico sul medio periodo. Poi potremmo fare anche un’analisi quantitativa. La prima sarà a fine novembre. Per ora abbiamo avuto solo la reazione del pubblico, che è stata ben favorevole».

Come hanno reagito giocatori e giocatrici?

«Molto bene, abbiamo fatto anche formazione e la squadra femminile devo ammettere che è stata subito molto ricettiva. Ma anche gli uomini. Faccio un esempio: un giorno un nostro calciatore, non dirò il nome, era in mensa e doveva prendere il secondo piatto ma anziché cambiare quello che aveva ha riusato il suo. Il nutrizionista gli ha detto: “Ma cambialo”. E lui: “No, dobbiamo cercare di essere sostenibili sempre, e meno piatti utilizziamo più siamo sostenibili”. Sono i successi della banalità quotidiana che rendono vincenti le buone pratiche, e noi puntiamo su quello per costruire un processo virtuoso interno da portare all’esterno».

Che si vinca o si perda, in questo senso voi vincete sempre.

«Sì, assolutamente. Lo stadio Tardini gestisce più o meno mille pasti a partita e naturalmente a fine giornata abbiamo eccessi di produzione. Mentre prima si spegnevano le luci e si buttavano via gli avanzi, ora attraverso il nostro partner che gestisce la ristorazione, raccogliamo dai trenta ai sessanta chili di pasti avanzati che poi vengono portati in zone immerse in condizioni di disagio sociale. All’inizio la cosa veniva vista con un po’ di sospetto mentre adesso le associazioni fanno la fila per la qualità del prodotto che forniamo. Siamo molto legati alla nostra comunità, così per noi non è più festa solo la domenica dentro lo stadio. Questo ci rende veramente felici».

E adesso a cosa state lavorando?

«L’ultima nostra iniziativa è stata la biblioterapia sul luogo di lavoro. Abbiamo messo a disposizione dei dipendenti una piccola raccolta di libri molto eterogenea invitandoli a leggerli. Nei prossimi mesi chiederemo a tutti i colleghi di portare un libro che ha dato loro qualcosa e metterlo a disposizione degli altri. E poi chissà, forse metteremo una piccola biblioteca mobile anche allo stadio. È un ciclo virtuoso e siamo aperti a nuove idee anche dall’esterno. È il gruppo che fa la differenza».