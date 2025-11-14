Il parco più selvaggio d’Italia tra natura e sport

Il Parco Nazionale della Val Grande , istituito nel 1992, è la più vasta area wilderness delle Alpi e rappresenta un unicum nel panorama naturalistico italiano. Un territorio di oltre 17.000 ettari che custodisce foreste, valli e antichi alpeggi ormai restituiti alla natura, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui il paesaggio racconta la storia di un ritorno spontaneo della vita selvatica: boschi, torrenti e cime che ospitano una straordinaria biodiversità, protetta e studiata come laboratorio naturale a cielo aperto. I sentieri escursionistici si sviluppano per oltre 100 chilometri , collegando antichi percorsi di mulattiera e vie d’alpeggio. A questi si aggiungono piste ciclabili e percorsi pedonali nelle aree di collegamento con i comuni limitrofi, tra cui la ciclovia del Toce e gli itinerari di Santa Maria Maggiore, che attraversano pinete e piccoli borghi.

Parco Nazionale della Val Grande, lo sport

Nonostante la natura impervia del territorio, la Val Grande e le zone circostanti offrono opportunità di attività sportive sostenibili: trail running, escursionismo, ciclismo e passeggiate a cavallo, fino agli eventi più noti come la Maratona della Valle Intrasca - storica gara a coppie organizzata dal CAI Verbano - I’Ultra Trail del Lago Maggiore, che attraversa scenari mozzafiato condividendo parte del tracciato con i percorsi interni al Parco o la Sgamelàa di Vigezzo una gara di 25 chilometri con mille partenti che quest’anno ha visto la sua cinquantaduesima edizione. Ogni evento è attentamente monitorato dal Parco, nel rispetto dell’ambiente: prima di ogni manifestazione viene effettuata una valutazione di incidenza ambientale e, al termine, la pulizia dei sentieri è garantita dalla collaborazione dei volontari del CAI e delle associazioni sportive locali. Un modello virtuoso di coesistenza tra sport e tutela del territorio.

Parco Nazionale della Val Grande, i valori

«Parlare di sport in un’area protetta come la Val Grande ha un valore speciale, non solo per i benefici legati alla salute, ma anche per l’aspetto educativo», sottolinea il presidente del Parco Luigi Spadone, tesserato FIDAL da oltre quarant’anni, dal 2017 al maggio di quest’anno presidente del comitato provinciale di atletica leggera e con un passato da maratoneta. «Lo sport insegna rispetto, collaborazione e senso del limite: valori che coincidono pienamente con quelli dell’ambiente». La Val Grande invita ogni visitatore a vivere la natura in modo consapevole, senza lasciare tracce del proprio passaggio, nel rispetto dei luoghi, della fauna e della storia di chili ha abitati. Un equilibrio fragile ma prezioso, dove sport, natura e tutela ambientale si fondono in un’unica, autentica esperienza di armonia.