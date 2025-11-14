Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milano Cortina e il Mase: sport e sostenibilità© LAPRESSE

Milano Cortina e il Mase: sport e sostenibilità

Verso le olimpiadi invernali. Il racconto dell'incontro, parte dell'accordo tra Corriere dello Sport-Stadio e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
1 min
A Ecomondo, la più grande fiera per la sostenibilità ambientale, si è tenuto un incontro promosso dal MASE insieme alla Fondazione Milano Cortina 2026. Al centro, il legame tra sport e sostenibilità in vista dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, ha ricordato come «la vittoria della candidatura sia arrivata grazie alla concretezza del progetto: il 90% degli impianti è già esistente. Utilizzeremo il 100% di energie rinnovabili e biocarburanti certificati: un modello di sostenibilità reale». Claudio Barbaro, sottosegretario al MASE con delega allo sport, ha sottolineato i progressi compiuti dal Ministero: «Abbiamo avviato un percorso di regole premianti per chi organizza eventi sportivi sostenibili e siglato una convenzione con il CONI. Stiamo elaborando un piano per destinare fondi all’impiantistica ecosostenibile: un passo concreto verso un nuovo modo di fare sport». Gloria Zavatta, direttrice Sustainability & Legacy della Fondazione, ha ribadito l’importanza di lasciare un’eredità positiva: «La sostenibilità è un valore olimpico. Il nostro obiettivo è coinvolgere i giovani e costruire un futuro in cui lo sport sia davvero alleato dell’ambiente».  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ambiente e Sport

Da non perdere

Lo sport sulle orme dei dinosauriL’energia rinnovabile arriva alle Atp Finals

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS