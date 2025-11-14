Milano Cortina e il Mase: sport e sostenibilità

A Ecomondo, la più grande fiera per la sostenibilità ambientale, si è tenuto un incontro promosso dal MASE insieme alla Fondazione Milano Cortina 2026. Al centro, il legame tra sport e sostenibilità in vista dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, ha ricordato come «la vittoria della candidatura sia arrivata grazie alla concretezza del progetto: il 90% degli impianti è già esistente. Utilizzeremo il 100% di energie rinnovabili e biocarburanti certificati: un modello di sostenibilità reale». Claudio Barbaro, sottosegretario al MASE con delega allo sport, ha sottolineato i progressi compiuti dal Ministero: «Abbiamo avviato un percorso di regole premianti per chi organizza eventi sportivi sostenibili e siglato una convenzione con il CONI. Stiamo elaborando un piano per destinare fondi all’impiantistica ecosostenibile: un passo concreto verso un nuovo modo di fare sport». Gloria Zavatta, direttrice Sustainability & Legacy della Fondazione, ha ribadito l’importanza di lasciare un’eredità positiva: «La sostenibilità è un valore olimpico. Il nostro obiettivo è coinvolgere i giovani e costruire un futuro in cui lo sport sia davvero alleato dell’ambiente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA