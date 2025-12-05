Ghisolfi: "Scalando ho trovato l'amore. Ora scelgo io le mie gare e per l'ambiente ho ridotto le trasferte in aereo"

L’arrampicata gli ha regalato una passione, una vocazione, un lavoro, e pure una moglie. «Sono appena tornato dalla luna di miele in Giappone con Sara. Ci siamo sposati a giugno e ne abbiamo approfittato per fare due settimane di vacanza e due di allenamenti. Lei è una grande appassionata di arrampicata, ci siamo conosciuti così». Atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, quest’estate Stefano Ghisolfi ha chiuso Anam Cara Low , il suo primo 8C boulder, in Austria : il più duro che abbia mai risolto. Un risultato che si aggiunge a un palmarès già ricchissimo, tra la vittoria della Coppa del Mondo Lead nel 2021 e l’ascesa di alcune delle vie più difficili al mondo come Perfecto Mundo, Change, Bibliographie ed Excalibur .

Come ha cominciato con l’arrampicata?

«Quando avevo sei anni mio padre, che è maestro di mountain bike, portava me e mia sorella Claudia a fare le gare ogni weekend nei dintorni di Torino, dove sono nato e abitavo. Poi a undici anni sono passato all’arrampicata. Ogni occasione era buona per uscire».

Non si sente un topo di città.

«No, per niente. Nè quando abitavo a Torino né ora che vivo ad Arco, in Trentino, da ormai dieci anni».

Adesso che obiettivi ha?

«Sono in un periodo abbastanza tranquillo, le gare ripartiranno il prossimo anno intorno ad aprile-maggio. Poi ci sarà la Coppa del Mondo. Ma nel frattempo scalo sempre su roccia».

Come vanno le gare?

«Negli ultimi anni mi sono spostato più su roccia, quindi faccio meno gare. Al momento non sono nemmeno in classifica. Seleziono le gare più belle, interessanti ma anche più vicine: in Europa, per non fare viaggi troppo lunghi».

Come mai?

«Tanti motivi: i viaggi influenzano la salute degli atleti e sono molto dispendiosi a livello di sostenibilità ambientale. Poi negli ultimi anni ho deciso di concentrarmi di più sulla scalata su roccia, in natura, e questo ti permette di decidere gli spostamenti più in autonomia: non ci sono gare fisse e puoi scegliere anche il mezzo di trasporto con cui spostarti. Negli scorsi anni con mia moglie abbiamo raggiunto la Norvegia più volte in camper».

Perché la scelta del camper?

«È una questione di sostenibilità ma anche di comodità. Fino in Norvegia è stato un viaggio molto lungo ma ci siamo abituati e stiamo pensando di utilizzarlo più spesso».

Come ha avuto questa idea?

«Dopo la maturità mi ero comprato un furgone campetizzato molto piccolo e molto scassato. Per chi fa scalata è una cosa abbastanza comoda perché ti permette di andare in posti sperduti senza dover prenotare o guardare il meteo. Volendo ti puoi sempre spostare. Poi quando ho incontrato Sara, dodici anni fa, anche ne lei ne aveva uno simile. Così abbiamo deciso di venderli entrambi e di comprarci un camper più grande. Abbiamo unito l’amore all’ecologia».

A proposito di ecologia, lei è molto impegnato anche su questo tema.

«Più che impegnato direi attento».

Tempo fa ha partecipato a un progetto che si chiamava Climbers Forest.

«Risale a quando viaggiavo tanto. Nasce da un’idea di zeroCO2, che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale: per ogni via che riuscivo a scalare su roccia loro piantavano alberi in Guatemala. Oltre a mitigare la crisi climatica, in questo modo hanno dato supporto alle famiglie di contadini locali che, prendendosi cura degli alberi, potevano beneficiare anche dei frutti».

Ha notato l’impatto del cambiamento climatico sulla scalata?

«Sì, proprio relativamente ai luoghi in cui si va ad arrampicare. Noi viviamo outdoor e per scalare ci vuole il freddo. Più freddo è, meglio è. Adesso facciamo molta fatica a trovare le giuste temperature sia d’inverno che d’estate. Fa troppo caldo».

C’è più sensibilità su questi temi da parte della comunità sportiva ma anche delle istituzioni, come il Ministero dell’ambiente?

«Sì, c’è più attenzione anche soltanto alla cura dell’ambiente. L’arrampicata ti porta a stare molto tempo all’aria aperta. Banalmente è importante raccogliere l’immondizia e mi sembra che almeno su questo stiamo migliorando. Il nostro sport poi non prevede consumi o dispersione di rifiuti, le nostre attrezzature sono molto costose e ci guardiamo bene dal lasciarle in giro» (ride, ndr).

Cosa si può fare per migliorare ancora?

«Senza dubbio parlarne per avere una maggiore consapevolezza. È anche compito degli istruttori, a partire da quando si arriva in palestra la prima volta, far capire l’importanza di questi temi ai nuovi arrivati».