Capo Milazzo, il promontorio degli sportivi tra onde e sentieri

Il promontorio di Capo Milazzo , disteso tra l’Etna e lo Stromboli, è un luogo in cui colori e profumi mediterranei animano una costa frastagliata affacciata su un mare verde smeraldo.

Una lingua di terra protesa nel Tirreno custodisce una sorprendente varietà di paesaggi: scogliere a picco, baie silenziose, panorami che si accendono al tramonto. Nei fondali, stelle gorgone, alcionari, barracuda, dentici e cernie trovano un habitat ideale, ricco e incontaminato.

A marzo del 2019 nasce qui l’Area Marina Protetta Capo Milazzo il cui presidente è Giovanni Mangano: quasi 800 ettari e seimila metri di costa che costituiscono un vero osservatorio naturale di biodiversità, un patrimonio da tutelare e valorizzare.

È una meta perfetta per chi ama la natura e le attività all’aperto. Numerosi i sentieri naturalistici che attraversano il promontorio: il più celebre è il percorso di Ponente che conduce alla suggestiva Piscina di Venere, una terrazza naturale sul mare. All’interno dell’Area Marina si estendono anche il sentiero di Levante e il percorso delle Tre Pietrazze, recentemente riaperto e che permette di raggiungere la spiaggia più ampia del promontorio.

Tra le attività sportive, il territorio offre trekking, vela, snorkeling e immersioni subacquee. Proprio le immersioni sono protagoniste di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il campionato italiano di Safari Fotografico Subacqueo, organizzato con Fipsas.

Questa competizione, del tutto ecosostenibile, premia la capacità di riprendere il maggior numero possibile di specie diverse senza arrecare alcun disturbo all’ambiente marino. Le immagini raccolte rappresentano un contributo prezioso alla ricerca e alla catalogazione delle specie presenti. Non è un caso che questo tipo di safari, per finalità e rigore metodologico, sia molto apprezzato dai biologi marini e venga praticato in diverse aree marine in Italia. A Capo Milazzo, dove la biodiversità è particolarmente ricca, assume una rilevanza ancora maggiore.

Capo Milazzo è anche un punto di riferimento per gli sport velici. Ogni anno il promontorio ospita numerose regate, dalle competizioni dilettantistiche agli eventi inseriti nei calendari federali, che richiamano equipaggi da tutta Italia. Le acque che circondano il Capo, caratterizzate da venti variabili e scenari spettacolari, offrono un campo di regata naturale particolarmente apprezzato, rendendo Milazzo una delle mete privilegiate per la vela nel Mediterraneo.

Molto partecipata è anche la Milazzo Marathon-Periplo del Capo, una gara di nuoto in acque libere di 10 km con partenza da Levante e arrivo a Ponente. Inserita nel calendario agonistico nazionale FIN e tra le 15 gare del Grand Prix Italian Open Water, ha ricevuto dalla Federazione Italiana Nuoto il prestigioso riconoscimento di “Gara Storica”. (Si ringrazia Peppe Maimone)