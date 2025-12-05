Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
 Il golf continua a impegnarsi nel verde© Getty Images

 Il golf continua a impegnarsi nel verde

Il riconoscimento ambientale promosso dalla Federazione Italiana Golf (I fuoriclasse dell'ambiente: un accordo tra il Corriere dello Sport-Stadio e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)
1 min
La tradizione continua e si rafforza. “Impegnati nel Verde”, il riconoscimento ambientale promosso dalla Federazione Italiana Golf insieme all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, prosegue la sua missione anche quest’anno, rappresentando uno dei progetti più strutturati nel panorama sportivo italiano dedicati alla sostenibilità. I Circoli e società golfistiche che si sono candidati fino alla fine di ottobre, sono in lizza per il “Riconoscimento Ambientale 2025”, che sarà assegnato in base agli interventi più significativi messi in atto in cinque ambiti fondamentali: acqua, biodiversità, energia, paesaggio, patrimonio storico-artistico e culturale. Un percorso che rappresenta anche una tappa importante verso la Certificazione Ambientale GEO, il programma internazionale riconosciuto dal CIO, dal WWF e dai principali organismi del golf mondiale. Gli obiettivi di “Impegnati nel Verde” sono chiari e concreti: il progetto continua a stimolare il movimento golfistico italiano a innovare, investire e rendere la sostenibilità una pratica quotidiana.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ambiente e Sport

Da non perdere

Capo MilazzoGhisolfi: "Scalando ho trovato l'amore"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS