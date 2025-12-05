 Il golf continua a impegnarsi nel verde

La tradizione continua e si rafforza. “Impegnati nel Verde”, il riconoscimento ambientale promosso dalla Federazione Italiana Golf insieme all’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, prosegue la sua missione anche quest’anno, rappresentando uno dei progetti più strutturati nel panorama sportivo italiano dedicati alla sostenibilità. I Circoli e società golfistiche che si sono candidati fino alla fine di ottobre, sono in lizza per il “Riconoscimento Ambientale 2025”, che sarà assegnato in base agli interventi più significativi messi in atto in cinque ambiti fondamentali: acqua, biodiversità, energia, paesaggio, patrimonio storico-artistico e culturale. Un percorso che rappresenta anche una tappa importante verso la Certificazione Ambientale GEO, il programma internazionale riconosciuto dal CIO, dal WWF e dai principali organismi del golf mondiale. Gli obiettivi di “Impegnati nel Verde” sono chiari e concreti: il progetto continua a stimolare il movimento golfistico italiano a innovare, investire e rendere la sostenibilità una pratica quotidiana.

