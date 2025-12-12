Edo Tanas: "Sognavo le Olimpiadi, ora in mezzo all'oceano mi sento libero. E progetto un nuovo record del mondo"

Edoardo Tanas , ormai per tutti Edo, racconta la sua storia mezzo in italiano e mezzo in inglese. «Ormai sono arrugginito, uso l’italiano solo per parlare con i miei genitori al telefono». I sogni, quelli invece non hanno confini. Edo ha 23 anni, è nato a Bologna ma ha già girato mezzo mondo, dall’Oregon fino a Hong Kong . Quando non aveva ancora compiuto 18 anni ha mollato tutto e si è trasferito dall’altra parte del mondo. «Dovevo scegliere tra economia alla Bocconi a Milano e una borsa di studio alle Hawaii. Mi sono buttato».

Partiamo dall’inizio. Da cosa nasce il legame con gli sport acquatici?

«I miei nonni vivono sul Lago di Garda e fin da piccolo andavo per fare windsurf. A dodici anni ci siamo trasferiti a Hong Kong e ho scoperto un mondo. Non lo diresti mai ma il governo locale ha investito tantissimo su questo sport, hanno infrastrutture assolutamente all’avanguardia. Lì mi allenavo quattro-cinque volte a settimana, anche se l’acqua non era molto invitante...»

Problemi di inquinamento?

«Moltissimi. L’acqua era marrone e c’era tantissima spazzatura che galleggiava».

Per il resto si trovava bene?

«Sì, mi allenavo con la nazionale di Hong Kong e sognavo le Olimpiadi. Poi è scoppiata la pandemia, non c’erano più gare e mi sono detto: O provo davvero ad andare alle Olimpiadi oppure devo andare a scuola. Non potevo restare nel limbo».

E cosa ha deciso?

«A quel tempo era tutto fermo così ho deciso di iscrivermi all’università. La prima opzione era la Bocconi, la seconda l’Università delle Hawaii. Avevo ricevuto una borsa di studio per la scuola di vela, che non c’entrava molto con il mio sport però mi sono detto: Proviamoci».

Glielo chiedo lo stesso: come andò?

«Ho fatto due settimane di quarantena e poi ho iniziato la scuola. Non avevo nessuno a cui appoggiarmi, mi sembrava una pazzia ma speravo che mi avrebbe aiutato con il sogno delle Olimpiadi. Dopo un paio di settimane però mi sono reso conto che il windsurf era ormai uno sport superato, qui tutti praticano surf oppure foil».

Così ha cambiato un’altra volta.

«Ho venduto tutta l’attrezzatura e chiuso con gli ultimi otto anni della mia vita. Mi sembrava bruttissimo ma finalmente mi sentivo free, libero. Di fare quello che volevo fare veramente, perché quando sei troppo fissato con qualcosa rischi di non vedere più le opportunità».

Ed è passato al surf foil, o downwind foil.

«La prima volta che l’ho provato sono rimasto affascinato e da lì ero tutti i giorni in acqua. Si tratta di una tavola tipo sup, hai un remo e il foil che taglia l’attrito delle onde e ti permette di alzarti in volo come un supereroe. Così puoi surfare anche le onde dei traghetti o in mezzo all'oceano. In un paio di settimane già ero ai livelli dei local. Sono rimasti tutti senza parole, sembrava che lo facessi da tutta la vita. E mi ha aiutato tanto anche a inserirmi nella comunità locale, cosa che non è facilissima».

Ora è due volte campione del mondo.

«Mi ero iscritto alla Molokai 2 Oahu World Championship. Facevo foil da due o tre anni ed ero già felicissimo di poter competere con tutti i miei idoli. Kai Lenny, uno di loro, chiuse quella gara quarto. Io terzo. Da lì ho capito che potevo fare sul serio e negli ultimi due anni l’ho vinta due volte».

Che rapporto ha con l’oceano?

«Quando sono arrivato qui ho capito che non sapevo niente sull’oceano. Le Hawaii sono il massimo per fare sport acquatici. Ci sono gli squali, sì… ma fa parte della challenge, della sfida».

È per questo che alle Hawaii le persone hanno un rapporto così stretto con l’ambiente?

«Senza dubbio. Spesso partecipo a eventi in cui racconto il mio sport, faccio vedere i miei video e spiego quanto sia importante sostenere l’oceano. Il cambiamento arriva quando le persone si accorgono di tutta questa bellezza. Solo così puoi capire quanto sia importante proteggerlo, ridurre le plastiche che formano isole nel Pacifico e via dicendo. La plastica è un materiale che al momento sembra più economico ma non è un investimento sulla nostra vita nel lungo periodo. Bisogna essere consapevoli delle nostre scelte».

Le Olimpiadi sono ancora il sogno?

«No, basta. Adesso voglio far crescere il foil, farlo conoscere alle persone e farle appassionare. E poi ho una nuova sfida da affrontare, qualcosa che non ha mai tentato nessuno prima d’ora».

Ovvero?

«Voglio fare il giro completo delle Hawaii in foil partendo da Kauai, che è l’isola più a nord, per scendere a sud sfruttando i venti e le correnti, fino a Big Island. Sarebbe record mondiale».