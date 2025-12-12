Lo sport motore di cambiamento culturale   

Il Centro Sportivo Italiano compie un passo deciso verso un futuro più sost enibile aderendo al “Green Sport Manifesto”, il documento promosso da Share 2.0, la comunità della Commissione Europea che riunisce enti e organizzazioni del mondo sportivo impegnati nella transizione verde. Una scelta che nasce dalla consapevolezza dell’impatto che eventi e manifestazioni hanno sull’ambiente, ma anche dalla convinzione che lo sport, grazie al suo rapporto diretto con atleti e appassionati, possa diventare un motore di cambiamento culturale. Il manifesto ribadisce la volontà di mettere in campo strategie concrete. Un impegno che riguarda sia l’organizzazione di eventi a minore impatto, sia la promozione di buone pratiche condivise con federazioni, enti locali e altre realtà sportive. Tra le priorità indicate ci sono collaborazioni più strette per defi nire modelli sostenibili applicabili su scala nazionale e territoriale e la raccolta di casi studio utili a migliorare i processi.