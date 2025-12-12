La Maiella, il paradiso degli sportivi nel cuore degli Appennini d’Abruzzo

Nel cuore degli Appennini d’Abruzzo si leva imponente la Maiella, una montagna madre che da millenni attira uomini e animali in cerca di natura, silenzio e avventura. Il Parco Nazionale della Maiella, istituito ufficialmente nel 1991, e dal 2022 ammesso dall’Unesco nella rete mondiale dei Geoparchi, tutela questo territorio selvaggio e suggestivo che si estende per circa 75.000 ettari attraverso 39 comuni delle province di Chieti, Pescara e L’Aquila. I reperti dell’Homo Erectus ritrovati nel parco, fanno capire che da centinaia di migliaia di anni l’uomo ha vissuto, lavorato, visitato quella vasta area che, unisce ad una natura molto speciale, perché è un parco in cui la biodiversità è molto grande (oltre 2100 specie), un’antropizzazione diffusa che affonda le sue radici in un tempo molto antico. Una storia fatta di uomini e natura, di pastori e monaci, di minatori, di comunità e solitudini, arricchisce l’identità del parco non solo come area protetta, ma come paesaggio vivo, attraversato da radici profonde. E grazie a tutto questo il paesaggio si è modificato nei secoli, offrendo oggi uno scenario davvero unico. Pareti in quota e dentro i canaloni, grotte e fiumi sotterranei, centinaia di chilometri di gallerie scavate dall’uomo e oltre 1500 chilometri di sentieri tutti segnalati e custoditi grazie anche all’incessante lavoro degli uomini del Corpo Forestale dei Carabinieri. Insomma, un paradiso della natura che si presta come pochi altri parchi a far vivere agli amanti della natura e dello sport esperienze straordinarie. Nel parco, infatti, si possono praticare diverse discipline sportive sia stagionali che annuali. Lo sci nordico e lo sci di fondo, con la possibilità anche dei fuori pista, ove possibile, la mountain bike, l’equitazione, il trekking, e sulle acque di diversi torrenti la canoa e il rafting. E ancora gli sport legati all’alpinismo, con le tante palestre di parete, ma anche le attività di speleologia ed esplorazione, con varie organizzazioni che esercitano sul territorio accogliendo migliaia di appassionati da ogni luogo.

«È un libro scritto dove praticamente c’è la storia dell’uomo, quindi sostanzialmente è un parco molto interessante perché contiene l’evoluzione dell’uomo che ha abitato, lavorato, transitato in tutta l’area - dice Lucio Zazzara, commissario dell’Ente Parco Nazionale della Maiella -. Il riconoscimento ottenuto dall’Unesco quale Geoparco, inoltre, fa capire come sia una terra in cui non solo c’è una grande biodiversità organica ma anche una grande diversità geologica strettamente legata a questo processo di articolazione generale. La linea culturale che abbiamo sposato, è quella di favorire ogni espressione dell’attività umana, ovviamente che sia compatibile con il mantenimento del patrimonio naturalistico. Per questo le nostre porte sono spalancate all’attività sportiva che, grazie alle tante possibilità offerte dalla conformazione del parco, consente a migliaia di persone di vivere esperienze davvero uniche».