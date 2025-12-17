Udinese, un fiore all'occhiello
È stato Dino Zoff, friulano doc, a consegnare il premio De Sanctis per la sostenibilità. Nelle motivazioni la giuria ha sottolineato il rilievo delle componenti infrastrutturali, con particolare riferimento al parco solare realizzato insieme a Bluenergy sul tetto dello stadio. Il Bluenergy Stadium si sviluppa su tre livelli. Al livello zero, fitness center, negozi sportivi, servizi per le famiglie e spazi relax. Il livello uno è dedicato all’area matchday e, prossimamente, al Museo dello Sport Friulano. Altre aree di servizio e dedicate a eventi, oltre a uffici di rappresentanza. A breve lo stadio sarà completato dal punto di vista estetico con la nuova facciata della tribuna ovest e darà omogeneità visiva all’impianto e proporrà un accesso ulteriormente qualificato per le aree riservate alla corporate hospitality.
L'Udinese è il club più sostenibile della Serie A e il quarto a livello mondiale
Costruito sullo stesso sito dell’impianto precedente, con il recupero dei materiali della demolizione, e concepito per essere attivo sette giorni su sette, Bluenergy Stadium è anche CO2 free, grazie alle opere di efficientamento energetico. Interventi che hanno consentito un risparmio di 4.850,64 tonnellate di CO2. Anche grazie a questa attenzione all’ambiente, Udinese è risultata il club più sostenibile della Serie A nel contesto del Brand Finance Football Sustainability Index 2023, classificazione basata sui parametri ESG che ha posizionato il club bianconero addirittura al 4° posto a livello mondiale.