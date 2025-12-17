Udinese, un fiore all'occhiello

È stato Dino Zoff, friulano doc, a consegnare il premio De Sanctis per la sostenibilità. Nelle motivazioni la giuria ha sottolineato il rilievo delle componenti infrastrutturali, con particolare riferimento al parco solare realizzato insieme a Bluenergy sul tetto dello stadio. Il Bluenergy Stadium si sviluppa su tre livelli. Al livello zero, fitness center, negozi sportivi, servizi per le famiglie e spazi relax. Il livello uno è dedicato all’area matchday e, prossimamente, al Museo dello Sport Friulano. Altre aree di servizio e dedicate a eventi, oltre a uffici di rappresentanza. A breve lo stadio sarà completato dal punto di vista estetico con la nuova facciata della tribuna ovest e darà omogeneità visiva all’impianto e proporrà un accesso ulteriormente qualificato per le aree riservate alla corporate hospitality.