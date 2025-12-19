Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tutela ambientale e sport di mare: alla scoperta del Parco del Cilento

Tutela ambientale e sport di mare: alla scoperta del Parco del Cilento

L’area protetta è patrimonio mondiale Unesco dal 1998 (da un accordo tra Corriere dello Sport e Ministero dell’ambiente)
Federico Pasquali
3 min

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è senza dubbio una delle aree protette nazionali ed internazionali di maggior pregio naturalistico, paesaggistico e culturale. Il suo valore inestimabile è stato universalmente riconosciuto dal 1998, quando il Parco è stato incluso nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. A completare questa eccellenza territoriale, nel 2009 è arrivata l’istituzione delle due Aree Marine Protette, che tutelano in mare circa 9.000 ettari. Le aree marine di Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta rappresentano un ambiente marino unico in Ita lia, un vero e proprio ecosistema da scoprire a bracciate lente e regolari, nuotando nelle sue acque cristalline.

In pochi chilometri di litorale si concentrano insenature nascoste, spiaggette incontaminate, fresche sorgenti d’acqua sottomarine e suggestive grotte di origine carsica, il tutto incorniciato dalla rigogliosa macchia mediterranea e da preziose specie endemiche che incantano lo sguardo. I fondali custodiscono tesori di vita marina di inestimabile valore: le vaste praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per la salute del Mediterraneo, si alternano a ricche pareti di coralligeno, ospitand o magnifici organismi come gorgonie e madrepore. E in quelle acque, c’è spazio per praticare tanto sport. Le spiagge e le calette offrono splendidi scenari per il nuoto e i tuffi, i fondali e le grotte invece per le immersioni, mentre lungo la costa si ritrovano gli appassionati di kayak e canoa pronti ad esplorare le insenature e le grotte costiere, godendosi il paesaggio da una prospettiva unica.

E poi la vela, con gli appassionati che approfittano dei me ravigliosi scenari per fare attività sportiva vivendo il mare in modo sostenibile. «Con le scuole e le associazioni ambientaliste facciamo spesso giornate di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale - racconta il presidente del Parco e delle due aree marine protette, Giuseppe Coccorullo -, ma è importante anche promuo vere questa cultura attraverso l’incentivazione delle attività sportive. Noi cerchiamo di fare il possibile in questo senso, incentivando i giovani a frequentare le due riserve praticando sport, in modo tale da farli appassionare a queste discipline e n el contempo apprezzare le no stre aree marine e, dunque, imparare a rispettarle. Inoltre, ospitiamo volentieri gare anche nazionali di vela, sempre a livello giovanile, e dallo scorso anno, grazie ad alcune associazioni, abbiamo iniziato anche ad organizzare qualche attività sportiva in acqua per i ragazzi disabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ambiente e Sport

Da non perdere

Rieti Sport FestivalCanoa e canottaggio, un sabato di festa

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS