Tutela ambientale e sport di mare: alla scoperta del Parco del Cilento

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è senza dubbio una delle aree protette nazionali ed internazionali di maggior pregio naturalistico, paesaggistico e culturale. Il suo valore inestimabile è stato universalmente riconosciuto dal 1998, quando il Parco è stato incluso nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco. A completare questa eccellenza territoriale, nel 2009 è arrivata l’istituzione delle due Aree Marine Protette, che tutelano in mare circa 9.000 ettari . Le aree marine di Santa Maria di Castellabate e Costa degli Infreschi e della Masseta rappresentano un ambiente marino unico in Ita lia, un vero e proprio ecosistema da scoprire a bracciate lente e regolari, nuotando nelle sue acque cristalline.

In pochi chilometri di litorale si concentrano insenature nascoste, spiaggette incontaminate, fresche sorgenti d’acqua sottomarine e suggestive grotte di origine carsica, il tutto incorniciato dalla rigogliosa macchia mediterranea e da preziose specie endemiche che incantano lo sguardo. I fondali custodiscono tesori di vita marina di inestimabile valore: le vaste praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per la salute del Mediterraneo, si alternano a ricche pareti di coralligeno, ospitand o magnifici organismi come gorgonie e madrepore. E in quelle acque, c’è spazio per praticare tanto sport. Le spiagge e le calette offrono splendidi scenari per il nuoto e i tuffi, i fondali e le grotte invece per le immersioni, mentre lungo la costa si ritrovano gli appassionati di kayak e canoa pronti ad esplorare le insenature e le grotte costiere, godendosi il paesaggio da una prospettiva unica.

E poi la vela, con gli appassionati che approfittano dei me ravigliosi scenari per fare attività sportiva vivendo il mare in modo sostenibile. «Con le scuole e le associazioni ambientaliste facciamo spesso giornate di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale - racconta il presidente del Parco e delle due aree marine protette, Giuseppe Coccorullo -, ma è importante anche promuo vere questa cultura attraverso l’incentivazione delle attività sportive. Noi cerchiamo di fare il possibile in questo senso, incentivando i giovani a frequentare le due riserve praticando sport, in modo tale da farli appassionare a queste discipline e n el contempo apprezzare le no stre aree marine e, dunque, imparare a rispettarle. Inoltre, ospitiamo volentieri gare anche nazionali di vela, sempre a livello giovanile, e dallo scorso anno, grazie ad alcune associazioni, abbiamo iniziato anche ad organizzare qualche attività sportiva in acqua per i ragazzi disabili».