venerdì 19 dicembre 2025
Dopo i Giochi: dal Villaggio allo studentato

Sarà il più grande d'Italia
2 min

Il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, in via di realizzazione allo Scalo di Porta Romana di Milano, è destinato a diventare un faro della rigenerazione urbana sostenibile, oltre la durata dei Giochi. L’intero complesso è stato progettato per essere un modello NZEB (Nearly Zero Energy Building), integrando soluzioni d’avanguardia come pannelli fotovoltaici, sistemi di raffreddamento passivo e l’uso di materiali a basso impatto per raggiungere l’obiettivo ambizioso di azzerare le emissioni di CO2 e ottenere la certificazione LEED. Sono stati utilizzati sistemi avanzati di isolamento termico e meccanismi di recupero delle acque grigie. Entro soli quattro mesi dalla conclusione, in tempo per l’anno accademico 2026/2027, il Villaggio sarà riconvertito nel più grande studentato d’Italia: 1.700 posti letto con tariffe calmierate per gli studenti, trasformando l’ex area ferroviaria dismessa in un nuovo quartiere vibrante, inclusivo e autosufficiente. Gli spazi comuni, che durante i Giochi saranno utilizzati dagli atleti, diventeranno centri di aggregazione sociale, sportiva e culturale. 

