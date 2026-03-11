Sport e Salute al Mipim 2026, Mezzaroma: "Lo sport è la nuova frontiere della rigenerazione urbana"

Il progetto di rigenerazione urbana del Foro Italico , il nuovo Centrale del tennis , gli 85 Illumina in tutta Italia e la piattaforma Co-Illumina per gli investitori privati. Sono stati questi alcuni dei punti illustrati nello stand di Roma Capitale al MIPIM 2026 di Cannes dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma .

Sport frontiera della rigenerazione urbana

"Lo sport è la nuova frontiera della rigenerazione urbana. Un impianto sportivo non è una spesa: è un moltiplicatore di valore per il territorio, per la comunità e anche per il mercato immobiliare circostante” ha detto Mezzaroma tracciando la visione della società come operatore di sviluppo urbano e le opportunità di investimento legate alla rigenerazione sportiva del territorio.