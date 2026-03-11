Sport e Salute al Mipim 2026, Mezzaroma: "Lo sport è la nuova frontiere della rigenerazione urbana"
Il progetto di rigenerazione urbana del Foro Italico, il nuovo Centrale del tennis, gli 85 Illumina in tutta Italia e la piattaforma Co-Illumina per gli investitori privati. Sono stati questi alcuni dei punti illustrati nello stand di Roma Capitale al MIPIM 2026 di Cannes dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.
Sport frontiera della rigenerazione urbana
"Lo sport è la nuova frontiera della rigenerazione urbana. Un impianto sportivo non è una spesa: è un moltiplicatore di valore per il territorio, per la comunità e anche per il mercato immobiliare circostante” ha detto Mezzaroma tracciando la visione della società come operatore di sviluppo urbano e le opportunità di investimento legate alla rigenerazione sportiva del territorio.
La trasformazione del Foro Italico
Il Presidente di Sport e Salute, dopo aver presentato la società e gli interventi già in cantiere come quelli previsti dal Decreto Caivano bis, ha illustrato alla platea di investitori e stakeholder del settore immobiliare, la trasformazione del Foro Italico in un Parco urbano grazie all’investimento di 160 milioni di euro su 20 ettari, il recupero di 7.000 mq di mosaico e l’aumento del 25% delle superfici verdi.
Un focus particolare è stato dedicato al nuovo Centrale del Tennis che, con i suoi 12.400 posti coperti e soprattutto una copertura fissa e mobile per 8.300 mq, diventerà fruibile tutto l'anno per tennis, basket e altre discipline, oltre che per concerti ed eventi culturali. “L’area ha già oggi un impatto economico notevole, che grazie a questi interventi si amplierà ancora grazie alla possibilità di fruirne dodici mesi l’anno, attirando nuovi investitori del mercato degli eventi sportivi e di spettacolo”.
Sport e Salute per gli spazi di aggregazione
Il Presidente ha poi presentato “Sport Illumina”, la risposta di Sport e Salute alle esigenze di spazi di aggregazione in tutta Italia, trasformando aree urbane in luoghi aperti, gratuiti e sicuri. “Entro l'estate 2026 raggiungerà 85 comuni in tutta Italia. Sorgeranno - ha detto Mezzaroma - vere piazze di comunità che restituiranno dignità e attrattività ai luoghi.
Da qui lanciamo anche Co-Illumina la piattaforma di partenariato pubblico-privato che consente agli investitori privati di partecipare agli interventi Illumina, con un ritorno certificato. I dati ci dicono che la rigenerazione urbana attraverso lo sport moltiplica il valore del capitale investito con un ritorno sociale anche fino a 8,4 volte”.
La "Casa dello Sport"
Infine, il Presidente di Sport e Salute ha illustrato il progetto di valorizzazione immobiliare delle sedi territoriali degli organismi sportivi, che saranno trasformate in “Casa dello Sport”, con i progetti pilota a Roma in viale Tiziano e a Milano in via Piranesi, e per la prima volta anche il progetto di rigenerazione dell’area Ex Civis.
“Dove uno spazio viene riqualificato dallo sport – ha concluso Mezzaroma - l’area cresce, cosi come salgono i valori anche immobiliari, il tessuto sociale si consolida, la domanda residenziale e commerciale si attiva. Lo sport è quindi la migliore infrastruttura sociale e al tempo stesso uno dei più solidi moltiplicatori di valore che un investitore possa trovare”.
Il progetto di rigenerazione urbana del Foro Italico, il nuovo Centrale del tennis, gli 85 Illumina in tutta Italia e la piattaforma Co-Illumina per gli investitori privati. Sono stati questi alcuni dei punti illustrati nello stand di Roma Capitale al MIPIM 2026 di Cannes dal Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.
Sport frontiera della rigenerazione urbana
"Lo sport è la nuova frontiera della rigenerazione urbana. Un impianto sportivo non è una spesa: è un moltiplicatore di valore per il territorio, per la comunità e anche per il mercato immobiliare circostante” ha detto Mezzaroma tracciando la visione della società come operatore di sviluppo urbano e le opportunità di investimento legate alla rigenerazione sportiva del territorio.