Cervia, la lunga estate di sport continua

IL BT400 DELL'ITF BEACH TENNIS WORLD TOUR

Dal 26 al 30 agosto il Fantini Club ospita, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e l'International Tennis Federation (ITF), il torneo BT400 del circuito mondiale di beach tennis, con tabelloni maschile e femminile su più giornate di qualificazioni e fasi finali che culminano nel main draw del 27, 28, 29 e 30 agosto. Il torneo mette in palio un montepremi di 45.000 dollari e vede al via oltre 140 coppie da più di 20 paesi, tra cui Brasile, Giappone, Spagna e Francia. Si tratta di una delle due tappe italiane di categoria BT400 nel calendario 2026, insieme a Marina di Ravenna: nella stessa stagione l'Italia aggiunge tre nuovi eventi di vertice al circuito, tra cui un nuovo torneo Sand Series a Cesenatico dal 3 al 6 settembre con un montepremi di 100.000 dollari, in crescita rispetto ai 60.000 dollari del 2025, a conferma dell'investimento della federazione sul beach tennis nel territorio romagnolo. Il torneo si inserisce inoltre in una fase di crescita per gli sport della racchetta in Italia: secondo il Report Tennis e Padel 2024 della FITP, i praticanti di tennis e padel nel paese hanno raggiunto i 6,5 milioni.

LE ATTIVITÀ CHE PROSEGUONO OGNI SETTIMANA

Accanto agli appuntamenti puntuali, restano attive fino a fine mese le escursioni in bicicletta di Cervia Summer Bike, gratuite, ogni weekend lungo il territorio tra Cervia e l'entroterra romagnolo, insieme ai corsi settimanali di indoor cycling, yoga pilates e allenamento funzionale in spiaggia.

DOPO AGOSTO: LONGEVITY, IRONMAN E GRAVEL DEL SALE

Il calendario del Fantini Club prosegue in autunno con un doppio filone, salute e sport endurance. Il 12 e 13 settembre il Club ospita la quarta edizione del Nutrition & Longevity Festival, organizzato dalla Fondazione Valter Longo, che porta a Cervia medici e ricercatori sul rapporto tra alimentazione, stile di vita e longevità (i dettagli in un comunicato dedicato). Dal 17 al 20 settembre l'area del Fantini Club è punto di riferimento operativo sul fronte mare per l'Ironman Italy Emilia-Romagna, che per numero complessivo di partecipanti è il più grande evento Ironman al mondo e l'unico a offrire in un solo weekend gare su tre diverse distanze. Il programma si apre il 17 settembre con la Parata delle Nazioni e la Night Run, prosegue il 18 con Ironkids dedicata ai più piccoli, e ha il suo momento clou il 19 settembre con la gara di lunga distanza, l'unica di categoria in Italia; chiudono il 20 settembre le prove 70.3 e 5150. Tra gli oltre 6.000 atleti al via, più di 4.000 arrivano dall'estero, per un totale di oltre 80 paesi rappresentati.

Il 21 settembre il Fantini Club è anche punto di partenza di Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020, giunta quest'anno alla sesta edizione e dedicata alla memoria del campione, scomparso lo scorso maggio. Il passaggio del testimone avviene simbolicamente il giorno prima, il 20 settembre, durante l'Ironman Italy Emilia-Romagna, tra i para-triatleti di Obiettivo3, l'associazione fondata da Zanardi e oggi guidata da Barbara Manni, e il primo staffettista della corsa. Da Cervia, unica tappa in Emilia-Romagna, oltre 60 atleti paralimpici percorrono in handbike, bicicletta, carrozzina olimpica e da corsa 1.900 chilometri e 22 tappe attraverso Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino al traguardo finale dell'8 ottobre alla Barcolana di Trieste, prima volta per la manifestazione in questa cornice.

Il mese si chiude poi dal 25 al 27 settembre con il Campionato Italiano di Triathlon Sprint, che porta a Cervia il Tri Event con le gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono, organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon (FITRI) con Flipper Triathlon e oltre 4.000 atleti coinvolti. Tra Ironman e Campionato Italiano, la seconda metà di settembre conferma Cervia come una delle tappe di riferimento del triathlon internazionale.

Chiude la stagione, dal 10 all’11 ottobre, la Gravel del Sale Fantini Club, cicloturistica non competitiva sulle strade bianche tra la costa e l'entroterra, giunta alla settima edizione.