È morto Andrea Camilleri, l'inventore del Commissario Montalbano

ROMA - È morto stamane all'Ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da quasi un mese per problemi cardiaci, Andrea Camilleri, l'inventore del Commissario Montalbano. Lo scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e insegnante italiano aveva 93 anni, ma già da diverso tempo non vedeva, pertanto aveva affidato la propria arte all'inseparabile segretaria Valentina Alferj, depositaria della lingua e dei segreti del noto Commissario del paesino siciliano di Vigata. Dopo Zeffirelli, dunque, se ne va un altro maestro della cultura italiana. Camilleri, a chi gli chiedeva perchè non andasse in pensione vista la "tenera" età, rispondeva: "Se potessi, vorrei finire la mia carriera seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio cunto passare tra il pubblico con la coppola in mano". Dall'ultimo bollettino medico si legge: "Le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà del maestro e della famiglia le esequie saranno riservate. Verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio". E saranno in tanti a voler dare l'ultimo saluto ad Andrea Camilleri, coloro che hanno passato ore a leggere i suoi libri, alla tv davanti al Commissario Montalbano, sicuri che il aaestro avrà un'ultima storia da raccontarci.