Lodi, caos maltempo: bomba d'acqua e vento a 80 chilometri orari

LODI - Una bomba d'acqua accompagnata da violente raffiche di vento si è abbattuta su Lodi e dintorni stasera. Nel capoluogo di provincia lombardo le raffiche di vento hanno raggiunto gli 80 chilometri orari, un albero si è spezzato abbattendosi sul ponte dell'Adda e bloccando, così, la circolazione stradale fino alla rimozione grazie all'intervento dei vigili del fuoco; e una parte di un altro albero si è abbattuta, sempre nel capoluogo, sul viale in entrata della città: viale Milano. A Sant'Angelo Lodigiano, le raffiche di vento hanno raggiunto gli 88 chilometri orari, molti rami si sono staccati dagli alberi anche in centro storico e in via Trento e Trieste è crollato un albero.