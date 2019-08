Luca Parmitano dj dallo spazio: fa ballare Ibiza

IBIZA (Spagna) - Decisamente un dj spaziale o dell'altro mondo, come è stato ribattezzato dagli utenti dei social. Luca Parmitano si è cimentato ieri, primo astronauta a farlo, in una perfomance da dj in collegamento diretto dallo spazio, per il World Club Dome di Ibiza, facendo ballare migliaia di persone. Dopo aver raccontato il lavoro della sua squadra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), ha spiegato il perchè della sua presenza in un contesto poco usuale per un astronauta. "Dieci anni fa sono stato selezionato come astronauta e mi hanno chiesto cosa avrei cambiato del mondo, se avessi potuto. Io ho risposto la possibilità di avere una sola lingua comune", ha detto.

"La musica è una lingua universale"

Ma poi si è reso conto che invece esistono due lingue comuni nel mondo, che uniscono le persone. "Una è la matematica, il linguaggio della scienza, e l'altra è la musica, che capiscono tutti e permette a tutti di comunicare", ha continuato l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Così, tablet alla mano ha scelto una selezione di pezzi che ha fatto ballare e applaudire migliaia di giovani e adulti. "Lo spazio è un sogno comune - ha concluso - che unisce il mondo. Spero che vi sia piaciuta questa opportunità di unire scienza e musica, e che godiate del mondo come facciamo noi qui dalla Stazione Spaziale". Come hanno scritto i gestori della discoteca sul loro profilo Facebook, parafrasando la celebre frase di Neil Armstrong allo sbarco sulla Luna, "un piccolo passo per un dj, uno enorme per il mondo!".