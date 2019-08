Meteo, arrivano i temporali in Italia

Piogge e temporali ma anche temperature sempre sopra la media, fino a 33 gradi al Centrosud: il mese di settembre si aprirà all'insegna del maltempo in gran parte del Paese, a causa di due perturbazioni che colpiranno l'Italia tra sabato e lunedì. Secondo le previsioni dei meteorologi di Meteo Expert-Meteo.it, "a rischio saranno, inizialmente, le aree montuose e interne: a livello di regioni, sabato il maltempo colpirà principalmente la Sardegna, tra domenica pomeriggio e l'inizio della prossima settimana il Centronord e la Sicilia". Il peggioramento sarà il risultato dell'azione congiunta di due nuove perturbazioni. "La prima si formerà tra l'entroterra algerino e il Mediterraneo occidentale per poi risalire sabato verso la Sardegna e tra domenica e lunedì verso il Centrosud e la Sicilia; l'altra è di origine nord atlantica: investirà l'Italia settentrionale nella giornata di lunedì e successivamente scivolerà lungo la Penisola". In dettaglio, spiegano i meteorologi di Meteo Expert, domani il tempo sarà inizialmente soleggiato, salvo nuvolosità irregolare sin dal mattino su Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e al Sud peninsulare. Nel corso del pomeriggio sono previsti, attorno ai rilievi, rovesci o isolati temporali più probabili sul settore alpino, lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, nelle zone interne del Lazio e delle Isole maggiori. Sarà invece una giornata di tempo instabile fin dal mattino sulla Sardegna, con elevato rischio di piogge e temporali, anche di forte intensità, a partire dal sud dell'isola, mentre in Val Padana e lungo i litorali si osserveranno spazi soleggiati ancora ampi. Le temperature saranno ancora sopra la media: fino a 32-33 gradi al Centrosud. La giornata di domenica, sempre secondo i meteorologi, trascorrerà con condizioni meteo molto simili a quelle di sabato, ma in un contesto di maggiore nuvolosità soprattutto sulle regioni centro-meridionali. La probabilità di rovesci o temporali sarà più elevata già dal mattino sulla Sardegna, e in seguito attorno a tutte le aree montuose e alle zone interne adiacenti. Le schiarite più ampie resisteranno in Val Padana e lungo le coste dell'alto Adriatico.

Settembre all'insegna della pioggia

Anche l’inizio della nuova settimana non farà migliorare la situazione. L’estate è ormai agli sgoccioli. Già nelle ultime ore la pioggia è caduta abbondantemente sulle regioni centro-settentrionali e su Sardegna e Sicilia. Da sabato 31 agosto arrivano nubifragi, acquazzoni e forti raffiche di vento. Poi, domenica 1 settembre temporali, anche accompagnati da grandine sono attesi in Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Possibili nubifragi a Roma e Firenze. Lunedì 2 settembre, secondo le previsioni, piogge abbondanti si registreranno in Val Padana, in Emilia e basso Piemonte fino alla Liguria. Martedì 3 settembre il maltempo si diffonderà anche alle regioni meridionali.