Impazza il Samara Challenge

Il fenomeno Samara Challenge non ha risparmiato quasi nessuna regione. La bambina di The Ring è stata avvistata dal Lazio alla Sicilia passando per la Campania e arrivando in Sardegna. Una presenza inquietante che ha provocato attimi di tensione, urla, e psicosi generale. C'è chi sostiene di averla vista girare impugnando un coltello. E in alcuni casi si è assistito a vere e proprie aggressioni. La prova da superare, per chi mette in scena la bravata, sta nel riuscire a creare il panico riuscendo poi a dileguarsi nel buio senza essere presi. Tuttavia, in alcuni casi i passanti terrorizzati hanno reagito inseguendo e cercando di colpire gli autori dello scherzo, che a volte hanno pure rischiato il linciaggio.

La leggenda alle origini del gioco

Il gioco funziona così. Ci si traveste come Samara, la bambina demoniaca protagonista dell'horror cult The Ring, lenzuolo bianco e lunghi capelli neri sul volto, e si gira per strada spaventando i passanti. Ovviamente, riprendendo le reazioni dei malcapitati. Ma qual è la veria storia di Samara? La protagonista di The Ring, remake statunitense del giapponese Ring, a sua volta adattato dal romanzo Ringu di K?ji Suzuki, sarebbe, come riporta il The Sun, la personificazione di Okiku, giovane serva del samurai Tessan Aoyama che, non riuscendo a conquistarla, decise di punirla. Siccome tra i compiti della giovane malcapitata vi era quello di prendersi cura di preziose stoviglie d'oro, il samurai ne nascose uno, per far ricadere la colpa su di lei. Poi, la appese a testa in giù in un pozzo, affogandola e picchiandola per ore, prima di tagliare la corda che la teneva fuori dall'acqua, facendola così scomparire nelle scure acque. Secondo la leggenda, ogni notte il fantasma di Okiku risaliva dal fondo del pozzo per ricontare tutti i piatti d'oro che avrebbe dovuto controllare, lanciando urla strazianti ogni volta che si accorgeva che erano solo nove.

A Roma è stato un vero boom

Le segnalazioni sono state moltissime: Samara è stata avvistata a Centocelle, San Basilio, Casal Monastero, Quarto Miglio Appio e al Pigneto. Una Samara, quella di Centocelle, è anche stata smascherata e la sua vera identità è visibile a tutti sul profilo Instagram Welcome to Favelas: è un romano, già noto ai frequentatori dei social, per aver più volte condiviso video bufale sui temi più caldi del momento.

Manfredonia, al cimitero per la bimba horror

Centinaia di persone, specialmente adolescenti, nella serata di ieri, si sono dati appuntamento al cimitero locale a caccia di ‘Samara’ che qualcuno avrebbe intravisto sporgersi dal tetto di una tomba. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia locale che hanno cercato per diverse ore i responsabili del gioco all'interno del camposanto ma, a quanto si apprende, senza esito. Alcuni sostengono di aver visto la bambina di The Ring sporgersi dal tetto di una tomba. Le forze dell'ordine sono poi riuscite ad allontanare la folla di curiosi.

A Civitanova, confusione nella notte

Delirio nella notte sempre di martedì 3 settembre a Civitanova, dove tutto il quartiere di San Gabriele si è riversato in strada dopo che si era diffusa la voce della presenza di Samara, l'inquietante bambina demoniaca dell'horror cult The Ring adesso protagonista della Samara Challenge. Una miriade di ragazzini urlanti hanno iniziato a pattugliare il quartiere alla ricerca di Samara, generando talmente tanta confusione che, dopo essere state avvisate dai residenti svegliati nella notte dai rumori provenienti dalla strada, anche le forze di Polizia e dei Carabinieri di Civitanova hanno preso parte alla caccia alla strega.