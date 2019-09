"Roma, il carabiniere ucciso fu condotto in un luogo buio senza telecamere"

ROMA - Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort "hanno condotto il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale ad un punto individuato come idoneo in quanto buio e privo di sistemi di videosorveglianza". È quanto scrivono i carabinieri in una informativa finita agli atti dell'inchiesta sull'omicidio avvenuto la notte del 26 luglio scorso a Roma. Nel documento si afferma che "Natale dopo aver concordato al telefono con Brugiatelli (l'intermediario dei pusher a cui avevano sottratto lo zaino ndr) l'incontro per richiedere denaro e droga in cambio dello zaino, ha effettuato un sopralluogo della zona dell'appuntamento al fine di individuare un 'punto isolato', non coperto da telecamere e non frequentato da passanti".

"Dalle 03.02 alle 03.14 la pattuglia percorre le strade della zona alla ricerca del luogo indicato per l'appuntamento"

I due indagati si sono quindi "scientemente nascosti dietro le autovetture parcheggiate per evitare di essere notati da chi stavano per incontrare. Natale, preoccupato di poter essere scoperti, ha invitato Elder ad abbassarsi, lasciando chiaramente intendere di essere lui a gestire la situazione". Nell'informativa si descrivono le fasi precedenti la drammatica collutazione. "Dalle ore 03.02 alle ore 03.14, come segnalato dal Gps della radio portatile, la pattuglia" con a bordo Cerciello, Varriale e Brugiatelli "percorre le strade della zona alla ricerca del luogo indicato per l'appuntamento. Evidentemente il passaggio dell'auto non era passato inosservato" ai due americani "che per timore di essere visti si erano nascosti dietro ad una macchina parcheggiata".