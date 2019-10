È morto Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano

MILANO - È morto nelle scorse ore Filippo Penati, ex presidente della provincia di Milano e sindaco di Sesto San Giovanni. Nato a Monza nel 1952, Penati era malato da tempo. “È il cancro la mia sfida", aveva detto alla fine dello scorso mese di luglio.

È mancato Filippo Penati. Non è il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale. Per me è stato solo un amico a cui ho voluto bene e che ho accompagnato nell’ultima, dolorosa, fase della sua non banale vita