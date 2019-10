Vincitore di Italia's Got Talent accoltella musicista

ROMA - Protagonista dell'aggressione - secondo quanto si è appreso da fonti di polizia - è Antonio Sorgentone, vincitore dell'edizione 2019 di 'Italia's Got Talent'. L'episodio è avvenuto in un locale al Pigneto. La vittima, ferita lievemente a un gluteo e dimessa con 7 giorni di prognosi, avrebbe presentato oggi denuncia.

L'aggressione

I fatti si sarebbero svolti all'interno dell'Ellington Club, un locale del Pigneto, nei pressi di via Casilina, nella notte tra mercoledì e giovedì. Secondo le prime ricostruzioni, Sorgentone si sarebbe avvicinato all'amico, Mirko D., 42 anni, musicista e gestore di un locale di Burlesque romano, e lo avrebbe accoltellato. L'uomo ha riportato "una ferita lacero contusa al gluteo sinistro", è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni e dimesso con una prognosi di sette giorni. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti dei Reparti Volanti di Porta Maggiore e Torpignattara. Sorgentone è accusato di lesioni, ma la ricostruzione del 42enne rimasto ferito è ancora al vaglio degli investigatori. Il pianista avrebbe inviato un messaggio all'amico dopo il fatto: "Ti chiedo scusa, sono un’idiota. Purtroppo, non sono riuscito a tenere a freno la mia impulsività".

Chi è Sorgentone

Antonio Sorgentone, 39enne, abruzzese, cantante e pianista tra i più gettonati in ambito rock'n'roll, swing e boogie woogie, ha vinto a marzo l’edizione 2019 di 'Italia’s Got Talent' e si è aggiudicato il premio finale di 100 mila euro, con il suo “pianoforte infuocato“. Sorgentone è stato apprezzato da tutti i giudici, in particolare da Mara Maionchi. Il video della sua prima esibizione a Italia's Got Talent è stato visualizzato da oltre un milione di persone su Youtube e ottenendo oltre 19mila ‘mi piace'.