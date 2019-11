Lecce, operai travolti a bordo strada: 4 vittime e un ferito gravissimo

GALATONE (LECCE) - Sono quatto le persone morte nell'incidente che si è verificato questa mattina sulla circonvallazione di Galatone nel Salento. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre delle vittime e il ferito sono operai della ditta ‘Eco.Man’ impegnati in lavori di potatura lungo la strada. La quarta vittima è il conducente di una Golf che ha perso il controllo dell'auto durante un sorpasso. La vettura ha travolto il camion della ‘Eco.Man’ fermo sul ciglio della strada che ha a sua volta travolto gli operai. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Golf Volkswagen stava transitando quando, probabilmente dopo un sorpasso, ha impattato con un camion della ‘Eco.man’ fermo sul ciglio della strada in via Giorgio Almirante, nei pressi di un hotel, e adoperato per potare degli ulivi. Tra le persone decedute ci sono il conducente della vettura e 3 operai intenti a lavorare. Un quinto operaio è stato ricoverato in codice rosso. Era sul cestello e quindi le conseguenze per lui non si sono rivelate fatali. Sul luogo della strage è arrivato anche il sindaco Flavio Filoni, insieme ai parenti delle vittime.

Le quattro vittime

I tre operai della ditta 'Eco.Man' che sono morti nell'incidente sono Tony Mezzi, 35 anni; Luigi Casaluci, 64 anni; e Pasquale Filieri, 62 anni, quest'ultimo titolare della ditta che stava eseguendo lavori di potatura . Il camion è stato travolto da una Golf il cui conducente, il 44enne Alessandro Liguori di Aradeo, operaio della ditta 'Alfa impianti' è morto nell'impatto. Sul cestello elevatore del camion della 'Eco.Man' c'era Gianni Benegiamo, l'operaio che è rimasto gravemente ferito.

Solidarietà sulla tragedia

Sulla vicenda è intervenuta Carla Ruocco, deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Finanze della Camera, che ha espresso solidarietà per quanto accaduto: "Profonda tristezza per quanto accaduto a Lecce, dove un'auto ha travolto 4 operai che erano impegnati in un intervento di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone. Tre operai ed il conducente sono morti, il quarto operaio è in gravi condizioni".