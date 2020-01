Allarme bomba nella redazione di Repubblica: controlli ok, nessun rischio

ROMA - Un improvviso allarme bomba ha causato l'evacuazione della sede di Roma del quotidiano La Repubblica, che ha dovuto così sospendere l'attività giornalistica e gli aggiornamenti del proprio sito internet. Tutte le persone che si trovavano nell'edificio in via Cristoforo Colombo sono state portate fuori per motivi di sicurezza. Dopo una chiamata anonima, sono intervenuti sul posto i carabinieri per i controlli e la bonifica del caso con cani e artificieri. L'allarme è poi rientrato poco prima delle 20: "I giornalisti e i dipendenti di Repubblica e delle altre testate del Gruppo Gedi sono stati fatti rientrare nel palazzo alle 19.45, dopo le verifiche degli artificieri che non hanno dato alcun esito", si legge sul sito del giornale.