Rigopiano, tre anni dopo: dolore e commozione sui resti dell'hotel

ROMA - Oggi è il giorno del ricordo a Rigopiano. Tre anni fa, infatti, una valanga spazzava via l'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), togliendo la vita a 29 persona. A tre anni da quella immane tragedia, i familiari delle vittime si sono ritrovati davanti al luogo della valanga per ricordare chi quel 18 gennaio 2017 perse la vita. Pochi minuti prima delle 17 di tre anni fa ghiaccio e detriti del peso di 120mila tonnellate travolsero e distrussero l'albergo. Durante la cerimonia di commemorazione, dopo la deposizione dei fiori davanti al totem dell'hotel, c'è stato un momento di preghiera e di raccoglimento; poi ai parenti è stato permesso di entrare nell'area della valanga e in cui un tempo sorgeva il resort. A seguire una processione, con 29 fiaccole accese, che dal bivio Mirri tra Rigopiano e Farindola raggiungerà la chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo per la messa.

