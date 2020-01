Roma, uomo muore investito da bus

ROMA - Ieri alle 19 un uomo di circa 40 anni è stato investito da un mezzo della linea Atac 545 nel piazzale della stazione Tiburtina a Roma. Sul posto è intervenuto il gruppo Sapienza della polizia locale. L'uomo, privo di documenti, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Policlinico Umberto I, dove è deceduto nelle ore successive. La salma è stata trasferita a medicina legale. Il conducente del bus, un uomo italiano del 1962, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito.

Continua la strage di pedoni

Il 2019 è stato l'anno nero dei pedoni. Il bilancio è chiaro: camminare resta ad alto rischio. Anche se le vittime sono diminuite rispetto al 2018, ci sono in media in Italia 82 incidenti al giorno. Pedoni che, secondo i dati Istat, vengono per lo più investiti da auto e mezzi pesanti vicino ad incroci stradali dove le strisce sono poco marcate. Solo a Roma sono oltre un terzo delle vittime totali. Nel 2019 sono 125 le persone morte nella Capitale in incidenti, di queste il 36 per cento erano pedoni (47 totali). E anche se rispetto al 2018 si è registrato un calo del 20 per cento, sono stati vittime di un veicolo 43 passanti.