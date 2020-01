Regeni, domani fiaccolate in molte città per il quarto anniversario della scomparsa

ROMA - Alle 19.41 di sabato 25 gennaio "migliaia di luci in tutta Italia saranno pronte ad accendersi" in occasione del quarto anniversario della sparizione di Giulio Regeni al Cairo. "Un anno fa, in oltre cento piazze, chiedevamo verità per Giulio Regeni, speranzosi che - afferma Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia - non ci sarebbe stato un altro 25 gennaio. Oggi constatiamo che, nonostante le importanti rivelazioni emerse sulla dinamica dell'omicidio, l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta e le dichiarazioni del nuovo governo Conte, pochi avanzamenti concreti sono stati compiuti nelle indagini. Nel frattempo, però, sono stati conclusi importanti accordi commerciali ed economici con l'Egitto. Torneremo in piazza a chiedere verità ad entrambi i governi, determinati a far sì che si possa, finalmente, vedere la luce". Le fiaccolate si terranno in molte città italiane: Roma, Torino, Milano, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo, Trieste con molte associazioni che hanno aderito alle manifestazioni.