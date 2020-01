Virus Cina, Burioni: "Trasmissione anche senza sintomi"

ROMA - La trasmissione del 'Coronavirus' potrebbe avvenire anche senza sintomi: lo scrive il medico Roberto Burioni sul sito web, riferendosi all'articolo pubblicato sulla rivista 'The Lancet' che ricostruisce la trasmissione del virus da persona a persona all'interno di un gruppo familiare. "Sembra possibile l'esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il coronavirus. Il che significa - scrive Burioni - che la misurazione della temperatura agli aeroporti potrebbe non essere sufficiente per bloccare la diffusione della malattia. La lotta contro quest'infezione sarà più difficile del previsto".