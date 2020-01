La Polizia partecipa alla Dolly Parton Challenge con auto in posa

Anche la Polizia di Stato partecipa alla 'Dolly Parton Challenge', la sfida che negli ultimi giorni impazza sui social e che consiste in una serie di quattro fotografie in diversi stili e pose di uno stesso soggetto, accompagnate da una didascalia con il nome di un social di riferimento, a seconda delle affinità al social network al quale sono poi associate. In un tweet della Polizia di Stato, c'è l'immagine composta dal 'profilo Linkedin' con una volante del 113 in corsa, in quella di Facebook c'è una agente che accompagna i bimbi al sicuro in un'auto della polizia, in quella di Instagram un grosso Suv con i poliziotti che presidiano luoghi turistici e su Tinder una Lamborghini parcheggiata con la livrea della Polizia di Stato.