Roma, alleanza tra Camorra e ‘Ndrangheta: 33 arresti

ROMA – È in corso una vasta operazione fin dalle prime ore dell’alba nelle province italiane di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Varese, Reggio Calabria e in Spagna. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma - Direzione Distrettuale Antimafia, in collaborazione con i Comandi territorialmente competenti e della Guadia Civil spagnola hanno eseguito un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 33 persone ritenute appartenenti a due diverse associazioni per narcotraffico: una vicina alla 'Ndrangheta e l'altra alla Camorra, con un maxi sequestro preventivo di beni utilizzati per commettere reati per circa un milione di euro.

Piazza di spaccio principale

L’inchiesta dimostra ancora una volta come la Capitale sia lo snodo principale del narcotraffico internazionale di droga e dove le mafie come la Camorra e la ’Ndragheta si alleino e si sostengano per un fine comune.