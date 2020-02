Coronavirus, Galli: “La cura è ancora molto lontana”

"Una cura contro il coronavirus è ancora lontana: si sta lavorando con farmaci già noti, ma i test in vitro non sono sufficienti per trarre alcuna conclusione". Così l'esperto di malattie infettive Massimo Galli, dell'Università di Milano e primario dell'ospedale Sacco, commenta l'annuncio fatto oggi in Cina secondo cui due antivirali possono inibire il coronavirus 2019-nCoV, basato su test in vitro. "In una situazione così critica - ha rilevato Galli - si lavora con quello che si ha".