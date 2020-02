Coronavirus, sale a 30 il numero di casi in Europa

ROMA - Sale a 30 in totale il numero dei casi di contagio da nuovo coronavirus in Europa dopo che il Regno Unito e la Germania hanno confermato altre infezioni. In Germania, tutti i casi sono legati alla società Webasto, che si occupa di fornire di ricambi auto. La sede, fuori Monaco, era stata visitata da una dipendente cinese infetta. Oggi, il 13esimo caso confermato dal Paese: si tratta della moglie di un dipendente a cui era stato precedentemente diagnosticato il virus. Tra gli infetti ci sono anche due figli di dipendenti dell'azienda. Le autorità britanniche invece hanno confermato il terzo caso nel Paese, affermando che il paziente non ha contratto il virus nel Regno Unito, ma non hanno aggiunto altro. Gli altri due contagiati sono uno studente cinese della York University in Inghilterra e un parente del ragazzo. Nel frattempo il direttore generale dell'Oms ha confermato che l'11 e 12 febbraio l'organismo Onu ospiterà un forum allargato ai ricercatori di tutto il mondo, inclusi i cinesi, per stabilire un coordinamento del loro lavoro, alla ricerca di terapie e vaccini controla malattia.

Stop dei voli prolungato

Continuano intanto i disagi al traffico aereo in Cina. Air France ha annunciato che prolungherà di oltre un mese la sospensione dei voli verso la Cina continentale, che ora non riprenderanno prima del 16 marzo. La sospensione di tutti i voli per Shanghai e Pechino doveva durare in realtà fino a questa domenica, ma la compagnia francese ha riferito che tutti i suoi voli verso la Cina continentale dovrebbero riprendere a partire dal 29 marzo e dovrebbero includere anche Wuhan. Decisione seguita anche dalla compagnia aerea nazionale spagnola Iberia che ha annunciato di avere prolungato la sospensione dei voli tra Madrid e Shanghai fino alla fine di aprile. Il dipartimento del Turismo spagnolo afferma che c'è stato una significativa diminuzione dei turisti cinesi in visita nel paese e dei viaggiatori spagnoli che si recano in Cina. Sul fronte britannico, la Virgin Atlantic ha fatto sapere che sospenderà i suoi voli Londra-Shanghai fino al 28 marzo a causa dello scoppio.