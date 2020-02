Catania, sequestrati 400 kg di cocaina spediti da Bogotà

CATANIA - Sequestrati dalla Guardia di Finanza 406 chili di cocaina oggetto di una consegna controllata da Bogotá a Catania. Un'operazione, coordinata dalla Dda della città siciliana contro i narcotrafficanti che importano ingenti quantitativi di cocaina nel nostro Paese, è in corso tra Italia, Spagna, Messico e Colombia già dai giorni scorsi. Ieri, sono stati arrestati a Barcellona un italiano di Imperia e un cittadino spagnolo, ritenuti i referenti dei due gruppi che avrebbero comprato la droga arrivata oggi dal Sud America. Sono sette le misure restrittive, un fermo per due indagati e un ordine di arresto internazionale per altri cinque, in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza del comando Provinciale di Catania, con il supporto e la collaborazione della Direzione centrale per i servizi antidroga (Dcsa) e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico). Tre persone sono attualmente irreperibili e su di loro pende un mandato di arresto europeo.

Il sequestro in aeroporto

Il quantitativo di droga viaggiava su un aereo cargo proveniente da Bogotà con dicitura “libri”. Il carico ha viaggiato dalla Colombia, facendo scalo prima a Madrid e poi a Roma fino ad arrivare all’aeroporto di Catania. Facendo così, i narcotrafficanti erano sicuri di essere insospettabili ma la Polizia italiana era già stata messa in allerta da giorni grazie a una stretta collaborazione fra la procura etnea guidata da Carmelo Zuccaro e la procura di Bogotà. Un’indagine complessa, che le autorità hanno seguito per giorni e vinto sui narcos.