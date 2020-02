Arezzo, sequestrati 17 kg di preziosi con marchio falso per un valore di 700 mila euro

AREZZO - 17 chilogrammi di preziosi con marchio aziendale falso è il bilancio di una verifica in un'impresa orafa di Arezzo condotta dai carabinieri. Nel corso degli accertamenti, la verifica dei punzoni in carico alla società e riproducenti l'impronta del marchio d'identificazione assegnato ha consentito di rilevare che 29 di essi risultavano smarriti senza che ne fosse stata presentata la relativa denuncia. Sono stati sequestrati i monili in oro marchiati con il punzone falso per un peso complessivo di oltre 17 chilogrammi e per un valore di circa 700 mila euro. Sono in corso accertamenti volti a verificare la corrispondenza tra il titolo dichiarato e quello effettivo. Il presidente del consiglio di amministrazione della società è stato denunciato per il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

Coronavirus, riaperti alcuni voli tra Italia e Cina

Abusi sessuali su bambine, arrestate due mamme