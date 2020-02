Toti: "La magistratura trovi i colpevoli del ponte Morandi"

GENOVA - "La magistratura trovi i colpevoli, la politica pensi a dare risposte costruendo il nuovo viadotto. Tutti gli altri portino rispetto per il dolore di questa città e per il coraggio con cui ha saputo rialzarsi". Lo chiede via Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo aver partecipato stasera in piazza De Ferrari al 'flash mob' organizzato dai familiari delle vittime del ponte Morandi e dal comitato della zona arancione per manifestare contro le parole di Oliviero Toscani. "La ferita del Morandi è ancora aperta. Le 43 vittime del Ponte, le loro famiglie, Genova e tutta la Liguria meritano chiarezza e giustizia", sottolinea.