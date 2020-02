"Coronavirus peggio del terrorismo. Il vaccino in 18 mesi"

GINEVRA (Svizzera) - "Abbiamo un nome" per il Coronavirus, è COVID- 19. Lo ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un briefing di aggiornamento con la stampa a Ginevra. "Il primo vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto in 18 mesi - aggiunge -. Dobbiamo perciò fare di tutto e usare le armi a nostra disposizione per combattere il virus. Un virus può creare più sconvolgimenti politici economici e sociali di qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno".