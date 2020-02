Il Coronavirus ferma anche la Serie A: Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari non si giocano

ROMA - Nessuna manifestazione sportiva avrà luogo domani in Veneto e Lombardia: saranno pertanto rinviate a data da destinarsi i match del 25° turno di Serie A Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. In Serie C saltano, nel girone A Giana-Como e Lecco-Pro Patria, mentre nel girone B Arzignano-Padova e Feralpisalò-Carpi. Lo ha annunciato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora al termine del Consiglio dei ministri in una lettera inviata al presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Il Governo si appresta ad emanare misure urgenti per fronteggiare e contenere in modo particolarmente incisivo i casi di contagio da Coronavirus. Tali misure comprendono anche il mondo sportivo per l'esigenza di prevenire rischi e tutelare al meglio la salute di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alle manifestazioni e alle competizioni. In attesa del perfezionamento dei provvedimenti e della piena ed efficace attuazione degli stessi, su conforme avviso del Consiglio dei Ministri, per ragioni di cautela e massima precauzione. Le chiedo di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020. Tale invito non è da estendere agli atleti e gruppi di atleti dei quali siano programmate, per la stessa giornata, trasferte fuori dalle predette Regioni, salvo che i medesimi atleti e gruppi di atleti provengano dalle aree geografiche già indicate dalle autorità sanitarie quali focolai di contagio. Confido nella massima collaborazione di codesto Comitato nazionale e dell'unità di impegno da parte di tutti i soggetti che esercitano responsabilità nel sistema sportivo."

Le parole di Conte

"Il ministro dello Sport Spadafora ha annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia. Abbiamo adottato un decreto legge con misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica. Lo scopo è tutelare il bene della salute degli italiani. Il bene della salute degli italiani è quello che ci sta ci sta più a cuore, è quello che nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto. La salute è al primo posto in una ideale gerarchia di valori". Così, al termine del cdm straordinario alla protezione civile, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Coronavirus, annullata partita di Serie B tra Ascoli e Cremonese

Coronavirus, rinviate numerose partite in Lombardia

Seconda vittima italiana

Seconda vittima italiana del coronavirus. Si tratta di una donna residente in Lombardia che potrebbe essere collegata ai casi di Codogno. Dopo la morte di uno dei pazienti veneti positivi al virus all'ospedale di Schiavonia (Padova) - uomo, 78 anni di Vo' Euganeo - ecco la seconda vittima del virus in Italia. Aumentano anche il numero dei contagiati nel Paese che raggiunge il numero di 76 tra Lombardia, Veneto e Piemonte. Un altro uomo di 67 anni di Dolo in Veneto, infatti, è ricoverato in rianimazione a Padova ed in condizioni stabili. È in prognosi riservata con insufficienza respiratoria, invece, il trentottenne ricoverato all'ospedale di Codogno (Lodi), che è risultato positivo al coronavirus. Le sue condizioni sono molto gravi. L'uomo, che nelle settimane scorse sarebbe andato a cena con un collega tornato dalla Cina, si è presentato ieri al Pronto soccorso. Ci sono poi altri due contagiati: la moglie incinta, un’insegnante che al momento non stava lavorando, e una terza persona che avrebbe avuto contatti con il 38enne e che si è presentata spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite. Collegati a questo caso, sono stati rilevati altri quattro casi di contagio: i tre sarebbero clienti di un bar di Castiglione d'Adda (Lodi) e il figlio del titolare dell'esercizio. Quest'ultimo aveva giocato a calcetto con il 38enne, mentre gli altri tre sono solo clienti del bar e non sarebbero mai entrati in contatto diretto con lui.

Coronavirus, primo caso a Torino

Primo caso di Coronavirus a Torino. Si tratta di un italiano di 40 anni, ricoverato all’ospedale Amedeo di Savoia. L’uomo avrebbe avuto contatti con alcuni dei lombardi contagiati. Già messa in quarantena la famiglia.

Altro caso di contagio in Veneto

Un altro caso di contagio da coronavirus in Veneto. E' un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Il presidente del Veneto, Luca Zaia riferisce come il paziente sia transitato dapprima al pronto soccorso di Mirano (Venezia), poi nella rianimazione di Dolo (Venezia), e, in seguito al peggioramento delle condizioni, è stato trasferito a Padova, nel reparto di malattie infettive.

Rugby, sospese tutte le partite in Veneto

Il Comitato Regionale Veneto della Federugby ha ufficializzato la sospensione di tutte le attività sportive della regione previste per il weekend 22-23 febbraio. "La sospensione delle attività ha carattere prudenziale e preventivo e si inserisce nel contesto di quanto predisposto dalle massime autorità competenti, nazionali e regionali, ai fini di ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus" si legge nella nota diffusa dal comitato regionale.

Chiuse le scuole a Cremona

"In accordo con la Prefettura di Cremona, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse": lo ha annunciato il Comune di Cremona su Facebook.

Atterrati i 19 italiani provenienti dal Giappone

Alle 6.37 è atterrato a Pratica di Mare il velivolo dell'Aeronautica militare che trasportava i 19 italiani provenienti dal Giappone. I connazionali saranno visitati e al termine delle visite saranno trasferiti presso il Centro Sportivo dell'Esercito della Cecchignola.

Coronavirus, il primo bilancio

Il bilancio continua a crescere: ''Rispetto ai tamponi compiuti in queste ore da un lato ci sono evidenze negative, ma dall'altro abbiamo individuato altre 8 positività di cui 5 operatori sanitari, infermieri e medici dell'ospedale di Codogno e tre pazienti": ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera intorno alle 18 di oggi. Il pronto soccorso era già stato chiuso a scopo precauzionale. "I reparti interessati dagli accertamenti sono anche la terapia intensiva e la medicina interna - ha aggiunto Gallera - mentre gli altri funzionano normalmente".

Assessore: "Famigliari in isolamento. Rimanete a casa"

"Abbiamo già ricostruito sia i contatti dei medici, degli infermieri, dei familiari più stretti a cui abbiamo già fatto i tamponi. Sono già stati messi tutti in isolamento o chiamati a stare in isolamento al loro domicilio”. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera a Rainews. "La macchina quindi si è mossa con rapidità". L'assessore ha poi aggiunto: "Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e a evitare contatti sociali". Sono una sessantina le persone che sarebbero entrate in contatto con il 38enne ricoverato a Codogno: per loro scatterà la quarantena. Prosegue Giulio Gallera: "A oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone". Tra i 250 messi in isolamento, 149 sono infermieri, medici, familiari e persone entrate in contatto diretto con il 38enne ricoverato a Codogno. Poi ci sono i dipendenti che lavorano nella sua ditta e che hanno avuto contatto diretto con lui. "Stiamo mettendo a fuoco - ha aggiunto Maria Gramegna, della direzione generale Welfare - anche quelli con cui aveva fatto sport nei giorni precedenti".