Coronavirus, altre 4 vittime: sale a 11 il bilancio ufficiale

ROMA - Con la donna di 76 anni morta all'ospedale di Treviso salgono ad 11 le vittime italiane del coronavirus. Era stata ricoverata oggi in rianimazione per complicanze respiratorie, come rende noto la regione Veneto che registra il secondo decesso sul proprio territorio. Nelle ultime ore sono però decedute altre tre delle persone contagiate in Lombardia, secondo i dati della protezione civile. La regione maggiormente colpita dall'infezione vede salire a 9 il numero di persone scomparse, tutti per lo più anziani e già indeboliti da altre patologie. In Italia allo stato attuale sono 322 i casi confermati e tra questi anche tre persone colpite dal virus in Sicilia. I 28 casi nuovi registrati in terra lombarda portano il totale nella regione a 240. Gli altri episodi si suddividono in questa maniera sul territorio nazionale: 42 in Veneto; 26 in Emilia Romagna; 2 in Toscana; 3 nel Lazio; 3 in Piemonte; 3 in Sicilia; 1 in Alto Adige e 1 in Liguria.