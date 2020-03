Coronavirus, i nuovi dati: 7.985 malati, 463 morti e 724 guariti

ROMA – Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri. Lo spiega il commissario Angelo Borrelli nell’ormai consueto aggiornamento quotidiano sull’emergenza coronavirus, aggiornato al 9 marzo. 463 i morti totali, 97 in più di ieri. 724 le persone guarite, con un incremento di 102 unità nelle ultime 24 ore. Sono inoltre 733 i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 83 in più rispetto a ieri. Di questi 440 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 41 casi. Sono invece 4.316 i malati ricoverati con sintomi e 2.936 quelli in isolamento domiciliare. 53.826 i tamponi per coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 più di ieri: 20.135 solo in Lombardia, 15.956 in Veneto, 4.906 in Emilia Romagna. "Da domani distribuiremo 100 mila mascherine negli istituti penitenziari, dove sono state montate 80 tende di pre-triage" per lo screening del coronavirus, ha spiegato Borrelli.