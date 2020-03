Coronavirus, il bilancio: 827 morti, 196 in un solo giorno

ROMA - Sono 10.590 i malati di Coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 12.462. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più. Sono 1.045 le persone guarite in Italia, 41 in più di ieri, mentre è stata superata la quota di mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in più rispetto a ieri. Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

Autocertificazione anche per chi va a piedi

"Il consiglio è sempre lo stesso, uscire per lo stretto necessario e indispensabile - ha continuato Borrelli -. Anche chi esce a piedi deve portare l'autocertificazione".