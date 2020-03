Coronavirus, I dati della Protezione Civile: 475 morti in un giorno

ROMA - Sono 28.710 i malati di Coronavirus in Italia, 2.648 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 35.713. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono invece 4.025 le persone guarite, 1.084 in più di ieri. Le vittime complessive sono 2.978, in un solo giorno c’è stato un aumento di 475. Ieri l’aumento era stato di 345.

Borrelli: “Distribuite 1 milione di mascherine”

"Sono proseguite le attività di distribuzione di mascherine e ventilatori. Abbiamo distribuito oltre un milione di mascherine e 40 ventilatori polmonari. Il dipartimento della Protezione civile ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni da parte dei nostri connazionali che saranno utilizzate per l'acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi sanitari”.