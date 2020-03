Coronavirus, l'Italia è il Paese con più morti al mondo: 3.405

ROMA - Il numero di vittime in Italia per Coronavirus ha superato quelle complessive della Cina: sono 3.405 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245, il numero più alto al mondo rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto nella sede della Protezione Civile, nella consueta conferenza stampa giornaliera del commissario Angelo Borrelli. Ieri l'aumento era stato di 475. Sono 4.440 invece le persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus, 415 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 1.084. Sono invece complessivamente 33.190 i malati da Covid-19 nel nostro Paese, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.035.

Nessun caso grave tra i bambini

Ad oggi in Italia ci sono 300 bambini malati di Coronavirus ma "non ci sono vittime né casi gravi". Lo ha detto il presidente della Società italiana pediatria Alberto Villani in conferenza stampa alla Protezione Civile. "Questo - ha aggiunto - deve rasserenare moltissimo genitori e nonni, devono sapere che non è un problema pediatrico, quando ci sono sintomi va interpellato il pediatra e con lui stabilire il da farsi. Ma al momento il coronavirus di per se non rappresenta un problema per i bambini".