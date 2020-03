Coronavirus, ecco quando è previsto il picco in Italia

ROMA - Il portale Dagospia ha riportato il grafico del comitato scientifico di Palazzo Chigi, in cui viene messa in evidenza la previsione matematica dell'andamento dell'epidemia del coronavirus in Italia. Secondo questo documento, il picco dei contagi è previsto per il 28 marzo, quando si dovrebbe arrivare a ben 50mila persone infette dal virus. A quel punto la curva è destinata a scendere. Per quanto riguarda il numero totale dei decessi previsti, questo dato dovrebbe restare (incrociando le dita) sotto la soglia delle 10mila persone.