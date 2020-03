Coronavirus, è morta la madre di Piero Chiambretti

TORINO - Il mondo dello spettacolo abbraccia Piero Chiambretti, conduttore televisivo e showman, per la morte della madre. La signora Felicita aveva 83 anni; positiva al coronavirus era ricoverata da alcuni giorni all'ospedale Mauriziano di Torino, dove nelle prossime ore il figlio dovrà essere sottoposto ad un nuovo tampone dopo che il primo ha dato esito incerto. Chiambretti era molto legato alla madre, poetessa e autrice di canzoni, considerata da molti la vera artista di famiglia. Una donna coraggiosa, la signora Felicita, capace di crescere da sola il figlio a cui non ha mai detto chi è il padre. "Io sono una persona estremamente indipendente. Non ho mai elemosinato né affetti, né denaro né niente. Sono troppo orgogliosa", diceva in un'intervista di vent'anni fa, quando il figlio muoveva i primi passi di una lunga carriera di successi. "Non sono stata una madre autoritaria, ma autorevole sì - aveva aggiunto -. Forse talmente autorevole che lui non ha osato mai chiedere nulla. Approfitto di questa occasione per chiedergli scusa di non avergli mai detto chi era suo padre".