"Russia, 500 leoni in strada per il rispetto della quarantena". L'incredibile fake news fa il giro dei social

MOSCA (Russia) - È clamorosa la fake news riportata da molteplici televisioni, che ha ben presto fatto il giro del web, dei social e delle app di messaggistica istantanea: "La Russia ha rilasciato 500 leoni in strada per garantire il rispetto della quarantena". La foto utilizzata proviene in realtà dal Sudafrica e ha ben poco a che fare con l'emergenza Coronavirus e con un'estrema misura di prevenzione ideata da Putin: l'immagine del grande felino nel bel mezzo di un incrocio riguarda un altro tipo di allarme che il pianeta sta vivendo in questa epoca, più climatico e di incondizionata deforestazione che pandemico, e racconta di specie animali private del proprio habitat e costrette a spingersi fin nel centro di Johannesburg alla ricerca di cibo, creando di fatto grosse preoccupazioni alla popolazione locale.

La fake news dei leoni in Russia

Dei 500 leoni liberati per le strade di Mosca e San Pietroburgo, per dovere di cronaca, se n'è parlato tanto in Italia, quanto all'estero. Una clamorosa misura di prevenzione che avrebbe dovuto scoraggiare i cittadini ad abbandonare le proprie abitazioni, rinunciando quindi a circolare per motivi tutt'altro che di assoluta necessità e non favorendo così la diffusione del Covid-19. Si tratta, però, soltanto di una delle più grottesche bufale circolate sul web negli ultimi anni.