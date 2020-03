GINEVRA - In Italia "c'è un barlume di speranza. Negli ultimi due giorni abbiamo visto un minor numero di nuovi casi e di morti, ma è ancora molto, molto presto" per fare valutazioni ottimistiche. Lo ha detto la portavoce dell'Oms Margaret Harris parlando con i giornalisti oggi a Ginevra sull'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia.