Coronavirus, i numeri tornano a far paura: diminuiscono i contagi, crescono i morti

ROMA - Dopo due giorni di speranza, in cui i dati di decessi e contagi avevano registrato un calo generale, purtroppo ci troviamo di fronte a un nuovo rialzo dei numeri legati all'epidemia del Coronavirus in Italia. Sono 743 i morti nelle ultime 24 ore, 3.612 i nuovi positivi e 894 i guariti. Si arriva quindi a un totale di 54.030 persone attualmente positive al Covid-19 in Italia secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dall'inizio dell'epidemia i contagi toccano quota 69.176, i morti 6.820. Confortante il dato dei guariti, come fa sapere Angelo Borrelli, arrivati a quota 8.326.